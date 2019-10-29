Дипломатический скандал между США и Турцией

Посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд вызван в МИД Турции в связи с резолюцией о признании так называемого «геноцида армян», за которую проголосовала палата представителей США, передает агентство Anadolu.

Ранее сообщалось, что палата представителей США проголосовала за признание т.н. «геноцида армян». За принятие документа, согласно результатам пресс-службы палаты, проголосовали 405, против - 11 человек.

«Посол США в Анкаре Саттерфилд вызван в МИД Турции в связи с законопроектом, за который проголосовала палата представителей США», - говорится в сообщении агентства в Twitter.