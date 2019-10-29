В Баку началось заседание министров обороны стран СНГ. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, заседание открыл министр обороны России Сергей Шойгу.

Затем слово было предоставлено секретарю СНГ Сергею Лебедеву, который поблагодарил Азербайджан за организацию данного мероприятия.

По его словам, мир не стал спокойнее за время, прошедшее со дня первого заседания, НАТО активно милитаризируется у границ стран СН.

Он отметил, что в мире еще не окончена борьба с терроризмом, идет пропаганда фашизма и нацизма, поэтому сотрудничество стран СНГ имеет важное значение.