Администрация Эрдогана: «Решения США подорвут отношения с Турцией»

«Голосование по армянской резолюции в Палате представителей Конгресса США в крайней степени беспокоит всех, кто дорожит турецко-американскими отношениями. Те, кто голосовал в поддержку резолюции, будут нести ответственность за ухудшение стратегических отношений Анкары и Вашингтона в этом неспокойном регионе», - указал он. Алтун добавил, что политизация истории ради выполнения политических задач неприемлема.

Решения американских законодателей о так называемом «геноциде армян» и санкциях против Анкары напрямую противоречат стратегическим отношениям двух стран и навредят им. Соответствующее сообщение разместил в среду в Twitter руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун, передает ТАСС.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в свою очередь призвал США «сначала посмотреть на свою историю, на кровавое прошлое поддерживаемых Америкой террористических организаций "Рабочая партия Курдистана" и "АСАЛА". «Этот законопроект является одним из постыдных примеров политизации истории», - написал он в Twitter.

Палата представителей Конгресса США во вторник признала так называемый «геноцид армян» в Османской империи в 1915 году. Тогда же нижняя палата Конгресса поддержала и законопроект о санкциях в отношении Турции и ее финансового сектора в связи с проведением Анкарой военной операции на северо-востоке Сирии и покупкой российских зенитных ракетных систем С-400.

«Законопроект Палаты представителей с угрозой санкций в отношении Турции вступает в прямое противоречие с духом стратегического партнерства. Такой документ открыто нарушает государственную политику США, когда американская администрация и Турция нацелились на достижение 100-миллиардного торгового оборота», - указал Алтун. Он добавил, что «попытки наложить санкции на союзника по НАТО ради защиты террористической организации могут быть лишь проявлением политической близорукости и отрывом от реальности».