Павел Белорусский: "В Азербайджане я столкнулся с тремя уникальными концепциями бизнеса: yavaş-yavaş, problem yoxdur и Inşallah"

12:00

Бизнес может открыть любой, было бы желание и начальный капитал. Однако, ведя бизнес «наощупь», будь у тебя 20 сотрудников или 2,000, ты быстро сталкиваешься с нарастающим снежным комом проблем, решение которых кажется невозможным. В бизнесе, в менеджменте есть свои законы и правила, незнание которых не освобождает от ответственности и, главное, плачевных последствий. Как ни странно, главные из этих законов и практик всё ещё остаются за рамками стандартных учебных программ бизнес-школ. В связи с этим очень своевременно открытие филиала Института Адизеса в Баку. Возглавил его Павел Белорусский, который уже 5 лет успешно ведет бизнес в Азербайджане и консультирует по методологии Доктора Адизеса. «В Азербайджане я столкнулся с тремя уникальными концепциями бизнеса: yavaş-yavaş, problem yoxdur и Inşallah, - шутит Павел. – Но методология Адизеса призвана расставить всё по местам. И это даст мощный толчок азербайджанскому бизнесу».

- Вы долгое время преподавали математику в американских вузах. А потом вдруг все бросили и ушли в бизнес. Что стало решающим фактором? - Да, академическую карьеру я закончил достаточно резко. В какой-то момент любовь к приключениям перевесила, и в 1999 году я ушел из университета и открыл свой Интернет-стартап в Чикаго. Тогда я привлек 5 миллионов долларов для запуска этого стартапа, активно развивал его. 8 лет назад, уже в России, мы с партнёрами были заняты запуском очередного проекта – образовательного центра «Максимум», в который на данный момент уже проинвестировано более 15 миллионов долларов. У нас тогда был офис на «Красном Октябре» в центре Москвы. И вот как-то раз я спустился из офиса на улицу и столкнулся лицом к лицу с невысоким человеком, чье лицо показалось мне знакомым. Я узнал в нем известного бизнес-консультанта, автора ведущей методологии бизнеса – Доктора Адизеса. Он в тот день как раз записывал свои видеолекции по приглашению какой-то телекомпании. Мы разговорились, я признался, что читал его книги. Сели выпить кофе и достаточно быстро сошлись. Он сказал: «Come join us!» Не то чтобы я все бросил и побежал, но это был поворотный момент: я начал интересоваться, обучаться, через несколько лет получил сертификат. Обнаружил, что методология Адизеса – мощнейший инструмент, созданный на стыке управленческой науки и психологии менеджмента, а люди, практикующие ее, называются «организационными терапевтами», потому что восстанавливают «организационное здоровье». Я понял, как управлять и как строить бизнес более системно, как правильно организовывать совместную работу людей, как диагностировать проблемы компании и в каком порядке их надо решать. Осознал важность разделяемой всеми топ-менеджерами единой миссии и видения компании и научился её совместно с ними вырабатывать. Научился строить оптимальные организационные структуры, позволяющие максимально эффективно реализовывать видение топ-менеджмента. В конце концов, я понял, почему проваливались мои первые проекты и почему начало получаться то, что получалось позже. И так я научился быть серийным предпринимателем, правильно строить систему и передавать управление в другие руки. Методология Адизеса помогла мне реализовать свою мечту. Сейчас один из моих любимых видов деятельности – это консультирование. Я веду процесс трансформации в некоторых крупнейших компаниях России, Украины, Азербайджана, а также помогаю в проектах в Казахстане и Турции. - Когда Вы приходите в компанию, которую надо «лечить», Вы спрашиваете, «что болит», или симптомы сразу раскрывают Вам причины болезни? И приходится ли убеждать самих сотрудников компании в том, что у них что-то болит? - Нет, меньше всего мы пытаемся заниматься алармизмом. При этом, я еще не встречал организации, в которой сотрудники думают, что у них все идеально. Чаще всего бывает так: каждый считает, у него есть какой-то свой ворох проблем, а другие проблемы компании должно решать первое лицо. Особенно в Азербайджане, где система управления как правило иерархична и авторитарна. Действительно, когда руководитель держит большую часть поводьев в своих руках, кого можно винить, если что-то идет не так?

Даже там, где есть нормальная децентрализованная система управления, люди часто погрязают в корпоративных войнах, мелких конфликтах. Это в стартапе, когда все сотрудники сидят в одной комнате, они общаются ежедневно и имеют одинаковое видение того, что происходит. По мере того, как компания развивается и растёт, сотрудники расползаются по разным департаментам, разным офисам, этажам, зданиям. Люди уже органически не общаются – нужно систематизировать коммуникации. Интересы расходятся и начинаются проблемы. А мы ведь всё ещё строим общее дело! Но там, где каждый тянет одеяло на себя, разгораются конфликты. Методология Адизеса при всём разнообразии инструментов направлена на единую цель: наладить уважение и доверие между коллегами и убрать неконструктивные конфликты. Конечно, в некоторых случаях симптомы болезни видны сразу, но никогда нельзя делать поспешные выводы. Очень часто сотрудники понимают, что в компании происходит что-то не то, но они давно свыклись с мыслью, что лучше уже не будет. Поэтому они приспосабливаются к тому, что есть. При первом же знакомстве методология Адизеса показывает им, что именно происходит в компании и как это можно изменить. Люди очень воодушевляются, готовы засучить рукава и тут же взяться за дело. - Какие тренинги и для каких компаний Вы проводили по методологии Доктора Адизеса? Один из первых своих больших тренингов я проводил для «КазМунайГаз» – это крупнейшая нефтяная компания Казахстана. В общей сложности я провел тренинги, наверное, для полусотни компаний. Только для «Яндекса» и «Мегафона» я организовал с десяток тренингов, а сейчас работаю с несколькими крупнейшими российскими ритейлерами. Также я работал с очень крупными компаниями в Азербайджане, названия которых я пока упоминать не стану. А «клиенты», которыми я больше всех горжусь – это мои собственные компании, построенные на принципах методологии Адизеса, включая азербайджанский образовательный центр Dərs Evi. - Какое самое распространенное «заболевание» среди бизнесменов и их компаний в Азербайджане? Когда я приехал в Азербайджан, я довольно быстро столкнулся с несколькими управленческими концепциями, которые вызвали сложности в адаптации моего стиля управления. Одна из них называется yavaş-yavaş, другая – problem yoxdur и третья – Inşallah (улыбается).

Problem yoxdur – это когда ты даешь сотруднику задание, он тебе отвечает «нет проблем», но в итоге не выполняет его. Почему? Потому что задача была слишком сложной. И ты спрашиваешь: «Почему же Вы изначально не сказали, что не сможете ее выполнить?» А он отвечает: «Потому что начальству нельзя говорить нет». И это еще одна проблема в Азербайджане – дистанция между руководителем и сотрудником. В Израиле подчиненный может подойти к начальнику и сказать: «Ты идиот, ты неправильно это делаешь». Это часть их культуры, там нет иерархической дистанции. В Азербайджане руководители – это небожители, с которыми взаимодействовать на равных недопустимо. И если ты приезжаешь из-за границы со своими наивными демократическими замашками, тебе быстро объясняют, что так тебя уважать не будут. Ты нарушишь существующую парадигму. Если бог сойдет с Олимпа и сядет рядом с сотрудниками обедать, то во что же тогда верить? Ну а концепция Inşallah и вовсе снимает ответственность за исполнение задачи, потому что для этого нужны еще и силы Всевышнего. Как следствие, это ведет к неправильному мотивационному поведению. Азербайджанским бизнесменам нужно научиться делегированию. Это очень коварная штука. Неверно говорить, что люди не умеют делегировать, просто потому что они автократы и всю власть хотят забрать в свои руки. Нельзя просто дать кому-то задачу и сказать: «Иди делай». Руководитель в любом случае должен контролировать ситуацию при помощи управленческих инструментов. Самая большая проблема азербайджанского управления – чрезмерная централизация власти и отсутствие культуры менторства. Люди не очень мотивированы обучать и обучаться, поэтому и происходит nəisə. - Сколько времени должно пройти, чтобы компания, которую Вы начали реструктурировать по методу Доктора Адизеса, продемонстрировала свои первые положительные результаты? Я думаю, что для этого достаточно и двух-трех дней, потому что даже после первого вводного тренинга, когда удается объяснить разные стили менеджмента, люди начинают взаимодействовать по-другому.