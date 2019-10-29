Посольство Израиля в России решило прекратить работу

Израильское посольство в Москве временно прекратит работу из-за финансовых проблем, сообщило диппредставительство в Facebook. Причиной стали разногласия с Минфином Израиля.

«В связи с решением министерства финансов Израиля нарушить согласованные и подписанные генеральным директором Минфина 21 июля 2019 договоренности и обязать посланников государства Израиль, служащих за границей, в одностороннем порядке соблюдать новые указания, противоречащие ранее достигнутым условиям и нарушающие существующий уже несколько десятилетий порядок, мы вынуждены закрыть посольство», — говорится в сообщении.

Аналогично поступают и все прочие дипломатические представительства страны. К примеру, из-за забастовки отказалось работать и посольство Израиля на Украине.

Как поясняет израильский «9 канал», о забастовке объявили сотрудники МИД и Минобороны. Их недовольство вызвало решение Минфина сократить расходы на содержание дипломатов и иных представителей Израиля по всему миру. Также ведомство панирует установить новые стандарты отчетности.