ВОЗ о низких ценах на табак в Азербайджане

Между Всемирной организацией здравоохранения и правительством Азербайджана будет подписан договор о сотрудничестве на 2020-2021 годы, заявила представитель ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи на семинаре, посвященном услугам здравоохранения первичного звена и повышению потенциала в борьбе с неинфекционными заболеваниями. Об этом сообщает Report.

По словам Харманджи, в новом договоре за основу будут взяты три направления: "Первичные услуги здравоохранения, контроль неинфекционных заболеваний, охрана здоровья матери и ребенка".

Представитель ВОЗ также отметила, что в Азербайджане проделана большая работа по борьбе с употреблением табака, добавив при этом, что в стране цены на сигареты все еще остаются очень низкими: "В Азербайджане принят очень хороший закон по борьбе против табака. Но хотя принятие закона является значимым, еще важнее механизм его применения. Сейчас в связи с этим имеются трудности".