Полиция Баку о наезде на известного правозащитника Октая Гюльалыева

«29 октября в 17:00 в Насиминском районе на пересечении улиц 28 мая и Пушкина автомобиль-такси марки Hyunadi Accent под управлением водителя Кянана Абдуллаева сбил пешехода Октая Гюльалыева.

Водитель незамедлительно на своем автомобиле доставил пострадавшего пешехода в Клинический медицинский центр. После оказания первой медицинской помощи Октая Гюльалыева оттуда доставили в City Hospital. В настоящее время состояние пострадавшего, находящегося под наблюдением врачей, оценивается как среднетяжелое.

Сотрудники Управления полиции Насиминского района провели осмотр места происшествия и автомобиля. Водитель К.Абдуллаев написал объяснительную и прошел наркологическое обследование.

По факту ДТП в Управлении полиции Насиминского района возбуждено уголовное дело по статье 263.1 (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого вреда здоровью потерпевшего), ведется расследование», - говорится в заявлении Главного управления полиции Баку.