Турецкая лира дешевеет на новостях из США

Курс турецкой лиры снижается к доллару на 0,5% после того, как палата представителей США одобрила законопроект о санкциях против Турции, свидетельствуют данные торгов.

Как сообщает российское информиздание «ПРАЙМ», на утро среды курс американской валюты рос до 5,7628 лиры за доллар против 5,7333 лиры на закрытии предыдущих торгов.

Во вторник палата представителей США почти единогласно одобрила законопроект о введении санкций против Турции за ее военную операцию в Сирии, а также за покупку российских систем С-400.

Законопроектом предлагается ввести санкции против высших турецких должностных лиц, включая министра обороны, блокировать активы турецких чиновников и ввести санкции против турецких банков Halk Bankasi или Halkbank.