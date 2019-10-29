Минздрав о состоянии правозащитника Огтая Гюльалыева

Министерство здравоохранения взяло под контроль лечение правозащитника Октая Гюльалыева, которого накануне вечером сбил автомобиль. Об этом haqqin.az сообщил глава пресс-службы Минздрава Парвиз Абубекиров.

Абубекиров добавил, что Гюльалыев был доставлен в Клинический медицинский центр №1 водителем автомобиля, который сбил его. Врачи поставили ему диагноз «перелом черепа и ушиб мозга».

Как сообщили в пресс-службе, больному оказана необходимая медицинская помощь, он находится на стационарном лечении: «По просьбе близких родственников Гюльалыев переведен в частное медицинское учреждение City Hospital. Лечение и обследование Гюльалыева проводится под контролем Минздрава».