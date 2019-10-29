Поклонская обвинила США в шантаже Турции

Ранее сообщалось, что палата представителей США почти единогласно одобрила во вторник законопроект о введении санкций против Турции за ее военную операцию в Сирии, а также за покупку российских систем С-400. Документ теперь должен пройти Сенат. После этого он поступит на подпись президенту США.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская расценила решение США ввести санкции против Турции как проявление шантажа и угроз, передает РИА Новости.

«Вашингтон потерял ориентиры, кто друзья, а кто враги. Решение ввести санкции против Анкары наглядно демонстрирует, что Вашингтон не способен приходить к консенсусу, а использует в своем арсенале "дипломатии" шантаж и угрозы», - написала Поклонская в своем Telegram-канале.

По ее словам, ежедневная демонстрация Вашингтоном пренебрежительного отношения к другим суверенным государствам стала «кропотливым, обыденным трудом американского госдепартамента и президента».

«Такая политика привела к фактической потере адекватности в принятии мировых решений, а Соединенные Штаты Америки все меньшим количеством стран воспринимаются в качестве мирового лидера, поскольку главная черта лидера – справедливость», - подчеркнула Поклонская.