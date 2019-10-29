И посольство Израиля в Баку закрылось обновлено 13:31
Посольство Израиля в Баку временно приостанавливает работу, сообщает Trend со ссылкой на посольство Израиля в Баку.
«В связи с решением министерства финансов Израиля нарушить договоренности, которые были согласованы и подписаны Генеральным директором министерства финансов 21 июля 2019 года, и применить одностороннюю процедуру в ущерб протоколу, который был в силе в течение нескольких десятилетий, мы вынуждены закрыть дипломатическое представительство», - сказали в посольстве.
Как отметили в диппредставительстве, консульские услуги предоставляться не будут, посольство будет закрыто для посещений.
«Израильские дипломаты всегда стремились к тому, чтобы повысить мощь и устойчивость Израиля. К сожалению, решение министерства финансов не оставляет нам другого выбора, кроме как предпринять вышеупомянутые действия, поскольку жизненно важные интересы Государства Израиль были ущемлены. Мы надеемся, что этот кризис будет разрешен в ближайшее время», - сказали в посольстве.
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Все посольства и консульства Израиля в мире закрыты на неопределенный срок с 1:00 30 октября по израильскому времени. Как сообщает The Times of Israel, это произошло из-за затяжного спора о финансировании.
Сообщения о закрытии опубликованы на страницах дипломатических представительств в соцсетях. «Услуги посетителям не будут предоставляться. Вход в посольство закрыт», — указали в израильской миссии в России.
В посольстве сообщили, что Минфин Израиля решил нарушить подписанные в июле договоренности и обязать людей соблюдать новые указания. При этом они «противоречат ранее достигнутым условиям и нарушают существующий уже несколько десятилетий порядок», отмечается в сообщении.
Как поясняет газета, в споре с одной стороны участвует Министерство финансов страны, с другой — МИД и Минобороны. Дипломаты и военные атташе объявили забастовку из-за попыток Минфина задним числом урезать выплачиваемые им расходы: ведомство объявило, что служащие за границей должны будут вернуть ранее возмещенные им средства. Отмечается, что спорные деньги предназначались как для приемов в посольских резиденциях, так и на транспортные расходы.