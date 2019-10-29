Интересные мысли Шойгу на встрече с Ильхамом Алиевым
Российско-турецкий меморандум по Сирии, подписанный в Сочи Путиным и Эрдоганом, реализуется не без труда, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает РИА Новости.
"Но меморандум, наверное, единственный способ установить мир и сохранить суверенитет Сирии", — подчеркнул глава ведомства.
Шойгу также отметил, что у России накопился огромный опыт в борьбе с международным терроризмом.
"Опыт, которым мы готовы делиться с нашими коллегами. Это касается и вопросов борьбы с международным терроризмом, и гуманитарного содействия — разминирования, медицинской помощи и многого другого", — сказал он.