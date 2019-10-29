Интересные мысли Шойгу на встрече с Ильхамом Алиевым

Российско-турецкий меморандум по Сирии, подписанный в Сочи Путиным и Эрдоганом, реализуется не без труда, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает РИА Новости.

"Но меморандум, наверное, единственный способ установить мир и сохранить суверенитет Сирии", — подчеркнул глава ведомства.

Шойгу также отметил, что у России накопился огромный опыт в борьбе с международным терроризмом.

"Опыт, которым мы готовы делиться с нашими коллегами. Это касается и вопросов борьбы с международным терроризмом, и гуманитарного содействия — разминирования, медицинской помощи и многого другого", — сказал он.

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