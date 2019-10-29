Синоптики обещают дожди
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове временами будет дождливо, ночью и утром в отдельных местах полуострова возможен ливень, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
В течение дня прогнозируется усиление временами северо-западного ветра. Температура воздуха на Апшероне ночью составит11-14, днем 15-18, в Баку ночью 12-14, днем 16-18 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 761 до 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность - 70-80%.
В районах Азербайджана в течение дня местами ожидаются кратковременные грозовые дожди, в отдельных восточных и северных районах ливни. Ночью и утром местами туман, западный ветер временами усилится.
Ночью температура воздуха составит 10-14, днем 17-22 тепла, в горах ночью 3-7, днем до 11 градусов тепла.