Аль-Багдади принимали за торговца тканями

Как сообщили изданию местные жители, лидер террористической организации жил в большом доме, окруженном бетонными стенами, в 500 метрах от деревни Бариша.

Жители сирийской деревни Бариша на северо-западе страны знали главаря террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади как торговца тканями. Об этом пишет турецкая газета Daily Sabah.

"Там был большой дом, и человек, который там жил, был известен как торговец тканями по имени Абу Мухаммед Халяби", - сказал изданию один из местных жителей. По его словам, соседи аль-Багдади считали его семью мигрантами, пишет РИА Новости.

По словам местного жителя, американские военнослужащие прибыли в деревню днем 27 октября. Крупномасштабная операция по ликвидации главаря ИГ продолжалась около четырех часов, многие дома в деревне были повреждены, отметил собеседник издания. Как подчеркивает газета, дом, в котором жил с семьей аль-Багдади, был разрушен беспилотником.