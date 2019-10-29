Отважная школьница спасла подругу из пасти крокодила

Школьница из зимбабвийского селения Синдерела Ребекка Мункомбве смогла вызволить свою подругу из пасти крокодила. Об этом интересном случае сообщает южноафриканская радиостанция SABC.

Отмечается, что крокодил напал на группу детей, когда они купались в реке. Увидев, что рептилия схватила ее девятилетнюю подругу за руку и ногу, пытаясь утащить ребенка под воду, Ребекка бросилась на помощь. Взобравшись на спину крокодилу, она начала выдавливать рептилии глаза. После недолгой схватки крокодил разжал челюсти и отпустил девочку.

Сейчас пострадавшая находится в больнице с небольшими травмами, ее жизни ничего не угрожает. "Я была самой старшей среди детей, которые плавали в реке, - сказала Ребекка. - Именно я должна была им помочь".

Местные власти уже поблагодарили спасительницу, а жители присвоили ей официальное звание "гроза крокодилов".