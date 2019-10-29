Власти Испании: Каталония никогда не будет независимой

Каталония никогда не выйдет из состава Испании, заявил исполняющий обязанности председателя правительства страны Педро Санчес в интервью телеканалу Antena 3.

"Проблема в Каталонии заключается не в независимости, которой никогда не случится, - сказал и.о. премьера. - В Каталонии есть проблема сосуществования", - приводит ТАСС слова Санчеса.

"Мы являемся свидетелями провала движения за независимость с политической точки зрения", - добавил Санчес, заверив, что готов вести диалог с региональными властями "в рамках демократической законности".

Правительство Каталонии продолжает настаивать на необходимости проведения референдума о самоопределении автономной области. Мадрид неоднократно говорил, что не позволит провести такой плебисцит.