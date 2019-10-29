Икрам Нур, автор haqqin.az 14:27

От мелких торговцев, пытающихся заработать, торгуя китайским ширпотребом на базарах, до молодых людей, обучающихся в медресе - десятки тысяч пакистанцев собираются 31 октября маршировать в столицу, чтобы свергнуть премьера Имрана Хана.

Маулана Фазлур Рехман, ветеран исламского движения Пакистана и лидер Джамаат Улема-и-Ислам (JUI-F), имеющий тесные связи с афганскими и местными талибами, а также с десятками подобного рода группировок по всей Южной и Центральной Азии лично поведет многотысячную колонну протестующих на «богомерзкий Исламабад». В очередной и далеко не первый раз Имран Хан оказался между внешним молотом и внутренней наковальней, хотя правильнее было бы назвать ее сковородой, все более накаляющейся. В минувший четверг ценой неимоверных усилий, унижений и беспрецедентной поддержки со стороны Китая, Турции и Малайзии Пакистану удалось отсрочить внесение страны в «черный список» FATF, Целевой группы по финансовым мероприятиям - международной организации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. И теперь до февраля 2020 года Исламабаду придется вывернуться из кожи вон - но провести в стране налоговую реформу, а заодно - навести хоть какое-то подобие финансовой дисциплины. Естественно, что все политические издержки, с этим связанные, лягут на премьера. Его трагедия как лидера страны заключается в том, что отложить эти реформы или хотя бы проводить их поэтапно - не получится. Поскольку тогда кредитный рейтинг Пакистана обрушится полностью и надолго, после чего о подъеме экономики придется забыть. Платить налоги в нашем мире не любит никто. Но Пакистан в этом отношении совершенно уникален. Согласно действующему законодательству, любой, кто зарабатывает больше 3488 долларов в год, должен платить подоходный налог. По подсчетам Акбара Зайиди, политэкономиста из Карачи, это должны делать примерно 25 миллионов пакистанцев. В реальности платят только 2,5 миллиона, лишь каждый десятый.

Кроме того, десятилетиями правящая и насквозь коррумпированная элита писала и переписывала налоговое законодательство именно под себя. Огромные сегменты экономики (например, сельское хозяйство — важный источник дохода для элиты) налогами не облагаются, а крупные корпорации пользуются всевозможными льготами. «Это элитарная система, созданная элитой и для элиты», - пишет в своем блоге Рияз Хуссейн Накви, бывший чиновник, занимавшийся сбором налогов 38 лет. - «Это изуродованная система, созданная для богатых». «Это отличная страна для богачей», - вторит ему Шабар Заиди, совладелец A.F. Ferguson&Co, бухгалтерской фирмы в Карачи. - «Шоферы, слуги, огромные дома. Вопрос в том, кому от этого плохо. Конечно, обычным людям». Еще одни выгодополучатели от уродства пакистанской налоговой системы - всевозможные религиозные фонды, владеющие акциями, землей и недвижимостью, содержащие медресе. С прибыли от распоряжения всем этим «ниспосланным» богатством, от продаж и сдачи в аренду налоги также не платятся. И как должны отреагировать вытесняемые из власти коррумпированные элиты на то, что от них теперь требуют платить налоги? Как должны отреагировать на это управляющие религиозными фондами? Все правильно - на всех углах громко вопить о «некомпетентности» и «богохульстве». И выводить на улицы учащихся медресе, своих многочисленных клиентов, причем, клиентов в пакистанском понимании этого слова - людей, живущих на подачки от элиты, обязанных политикам и священнослужителям лично - кому на открытие собственной лавки на базаре ссуду дали, кому сына помогли на работу или учебу пристроили, знакомая схема, не правда ли?