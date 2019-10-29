В ВОЗ рассказали, чем чаще всего болеют азербайджанцы
Основной причиной смертности жителей Азербайджана старше 30 лет являются неинфекционные болезни, сказала руководитель азербайджанского представительства Всемирной организации здравоохранения Ханде Харманджи на семинаре «Первичные услуги здравоохранения и повышение потенциала в борьбе с неинфекционными заболеваниями», сообщает Trend.
По словам Харманджи, самым распространенным неинфекционным заболеванием в Азербайджане является гипертония. Отметив, что гипертония приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, в частности, инсульту и инфаркту, Харманджи добавила, что следующими, также весьма распространенными заболеваниями в Азербайджане являются сахарный диабет, онкозаболевания, хронические заболевания дыхательных путей.
«Обычно неинфекционные заболевания комбинируются с генетическими, физиологическими и другими факторами, и являются продолжающимися длительное время хроническими заболеваниями. Употребление табака, гиподинамия, загрязнение воздуха, употребление спиртных напитков, нездоровый рацион питания увеличивают число людей, страдающих от неинфекционных болезней», - сказала Харманджи, добавив, что из социально уязвимых групп болеют и умирают чаще, чем люди с высоким социальным статусом, так как у этих людей ограниченный доступ к медицинским услугам и более высокий риск подверженности к нездоровому рациону питания и употреблению вредных продуктов».