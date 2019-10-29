Минэкологии предупреждает об ухудшении погоды
С 31 октября и до второй половины 4 ноября в Азербайджане установится нестабильная погода, ожидаются переменные дожди, ночью и утром местами проливные, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
В частности, завтра и 2 ноября ожидается сильный северо-западный ветер, температура снизится на 5-8 градусов.
В регионах Азербайджана с завтрашнего утра и до второй половины 3 ноября, начиная с северных и западных районов, ожидаются сильные грозовые дожди. В горной местности временами возможен снег. Ветер западный, местами порывистый. В реках повысится уровень воды, возможны кратковременные сели и паводки.