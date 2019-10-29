Эрдоган: «Страна, чья история запятнана актами геноцида, не вправе поучать Турцию»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решительно осудил антитурецкие резолюции, принятые в Палате представителей Конгресса США.

«Страна, чья история запятнана актами геноцида, рабовладения и колонизации, не вправе поучать Турцию чему бы то ни было», - заявил Эрдоган, комментируя проект резолюции о событиях 1915 года в Османском государстве, сообщает Anadolu.

Турецкий лидер отметил, что парламент даст ответ на принятие Палатой представителей Конгресса США резолюции о событиях 1915 года в Османском государстве.

"Резолюция о признании геноцида армян бесполезна. Турция ее не признает", - подчеркнул глава турецкого государства, которого цитирует Reuters.