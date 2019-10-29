В Тбилиси второй раз в течение месяца из-за утечки газа произошел взрыв в жилом доме, сообщает Sputnik Грузия.

Согласно информации, пятиэтажная "хрущевка" расположена в километре от центрального железнодорожного вокзала и недалеко от складских помещений и рыночных площадей на улице Тевдоре Мгвдели.

Взрыв произошел поздно вечером 28 октября. Предыдущий взрыв газа произошел незадолго до этого, 19 октября, в 16-этажном жилом доме на проспекте Гурамишвили. В обоих случаях пострадали люди, здания получили значительные повреждения. Пострадали и соседние дома, где взрывной волной выбило стекла.