Вечером 29 октября вооруженные силы Армении подвергли многократному обстрелу несколько сел Газахского района и погранично-боевые пункты на азербайджано-армянской границе. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Во всех случаях вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.

В то же время в Госпогранслужбе опровергли распространенную армянскими СМИ информацию о том, что азербайджанская сторона нарушает режим прекращения огня.

«Наши военнослужащие открывают огонь по вражеским позициям лишь в ответ на провокации противника. В отличие от ВС Армении, мы никогда не стреляем по гражданским лицам и населенным пунктам».