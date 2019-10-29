Автор: Зейнулла Гурбанов, предприниматель, специально для haqqin.az 17:14

Написать эту статью меня подтолкнул материал, вышедший на вашем сайте 26-го октября под названием «В прошлом году я собрал 40 тонн урожая, но все равно понес большой убыток…». В указанной статье автор говорит о том, что из-за высокой урожайности и низких цен на рынке некоторым фермерам, выращивающим фейхоа, выгоднее оставить фрукты на деревьях несобранными, так как их сбор и транспортировка обходятся очень дорого! Фейхоа – единственный вид цитрусовых, который не подлежит длительному хранению на складах. https://haqqin.az/news/161477 На днях, назначая на должность нового министра экономики, Президент страны Ильхам Алиев четко обозначил ему задачу – необходимость строить дальнейшее экономическое развитие страны на базе ненефтяного сектора. Он отметил, что приоритетом сегодня является развитие мелкого и среднего предпринимательства в стране.

Почему же с 2016 года нам так и не удается заметно продвинуться в вопросе выполнения задач, поставленных Президентом? Особенно учитывая тот факт, что решение этой проблемы – развитие экспорта продукции мелких семейных производств способствовало бы также решению вопроса занятости населения республики и повышения его уровня жизни. Я, как человек, вот уже 20 лет занимающийся созданием и продвижением продукции под различными торговыми марками на российский рынок, хочу поделиться своими соображениями в этой области.

Главная структура Министерства экономики, занимающаяся вопросами экспорта произведенной в Республике продукции – AZPROMO, кроме участия на различных выставках с продукцией ведущих (далеко не мелких, и даже не средних) производителей, а также открытия в некоторых странах Торговых домов Азербайджана, конкретно ничего не сделала для развития мелкого и среднего предпринимательства в стране. Надо отметить, что эти, крупные ведущие компании-производители сами имеют возможности для участия в таких мероприятиях, и не нуждаются в услугах AZPROMO. Если же AZPROMO параллельно с этим, с 2016 года оказывало бы всяческое содействие для зарождения мелких семейных производств, отвечающих всем современным требованиям рынка, в том числе проводя различные тренинги для информирования мелких предпринимателей о способах получения необходимых сертификатов и других документов для вывода продукции на рынок, а также помогая в приобретении ими необходимого недорогого, но качественного оборудования невысокой производительности по производству, к примеру, джемов, домашних варений, различных видов консервированной продукции и т.п., и представляло бы именно эту продукцию на международных выставках, мы сегодня видели бы совершенно иную картину в этой области, и фермерам не пришлось бы оставлять фрукты на деревьях и нести убытки.

Ведь мелкое семейное предпринимательство – в крови каждого азербайджанца! Вы только создайте условия, и результат не заставит вас долго ждать. Просто на проводимых тренингах людям нужно объяснять, как правильно упаковать и презентовать произведенную продукцию и как получить документы для возможности ее реализации на экспорт. А качество и польза для здоровья продукции в этом сегменте у мелких предпринимателей значительно выше, чем на крупных производствах! Министерство экономики должно регулярно организовывать выставки оборудования для таких мелких производств. AZPROMO еще в 2016 году могло бы способствовать производству на имеющемся в Республике современном стекольном заводе в составе ООО «ASK», стеклотары различного объема с надписью «Made in Azerbaijan», а местные мелкие предприниматели с удовольствием приобретали бы такую тару, ничем не уступающую и даже превосходящую по дизайну таре крупных игроков рынка, для упаковки своей продукции. Затраты на изготовление пресс-форм для подобной стеклотары сопоставимы со стоимостью участия на одной выставке, а было организованно десятки таких выставок, большей частью не приводящих к ощутимым результатам.

Благодаря высокому качеству, натуральному составу содержимого и привлекательному дизайну, продукция мелких местных предпринимателей имела бы бОльший успех на внешних рынках и реализовывалась бы по более высокой цене, чем продукция крупных производителей, так как во всем мире имеет место массовая тенденция стремления к потреблению натуральных продуктов. Не секрет, что чем выше механизация производства продуктов питания, тем ниже ее вкусовые качества, и тем больше использование различных консервантов. Например, до сих пор, ни на одном производстве не удалось произвести варенье из грецких орехов, по качеству и вкусу соответствующее домашнему и т.д. В то же время обратите внимание на продукцию QayMaq Premium Qida, которая и по качеству, и по дизайну выгодно отличается от аналогичной продукции крупных производителей. А в результате всех этих вышеуказанных мер, мы уже сегодня презентовали бы на различных выставках продукцию мелких семейных предпринимателей, которые действительно в этом нуждаются! Но вместо этого мы сегодня всей Республикой занимаемся только гранатовым соком. И общественные организации создаются именно в этой области (Ассоциация производителей и экспортеров граната). Несмотря на все громкие разговоры, даже гранатовое вино так и не стоит на полках российских торговых сетей! Гораздо эффективнее было бы, если подобные организации свои усилия и средства направляло бы на развитие мелких семейных производств. То мы всей Республикой строим Дворцы счастья, то все занимаемся гранатовым соком! Было бы еще понятно, если бы ежегодно проводился бы мониторинг внешних рынков (в частности, российского рынка) на предмет представленности гранатовых соков на полках торговых сетей. Однако мы ни разу не видели такой анализ, который как зеркало отражал бы реальные результаты всей этой работы. Почему созданные Торговые дома Азербайджана ни разу не провели такой мониторинг хотя бы в странах, где они имеются?! В 2016 году мною впервые была сделана попытка проведения такого мониторинга в журнале «Made in Azerbaijan» и впервые в одном журнале содержалась аналитическая информация о деятельности всех ведущих экспортеров Республики. https://haqqin.az/comics/79072

Почему бы Министерству экономики и его соответствующим структурам не продолжить эту работу в еще лучшем виде?! Возвращаясь к теме фейхоа, хочу отметить, что еще в 2015 году заводом AZ-GRANATA была сделана очень правильная попытка наряду с гранатовым соком продвигать в Россию и изумительный по качеству и по вкусу нектар из фейхоа в удобной для потребителя упаковке тетра-пак.

Однако в силу субъективных факторов не удалось эту перспективную и, как показывает сегодня реальность, очень нужную идею довести до конца! С 2020 года руководства завода AZ-GRANATA планирует возобновить эту работу в новом дизайне упаковки и, уже в следующем урожайном году, нашим фермерам не придется выбрасывать выращенную ими продукцию. Надо отметить, что, понимая всю необходимость и важность вышесказанного, еще в 2005 году была очень успешно начата такая работа под Торговой маркой O’GRAE, получившей впоследствии по итогам 2008 года престижную премию «Бренд года/EFFIE 2008» Изображение продукции O’GRAE в тетра-пак: фейхоа, кизил, айва, гранат. Сегодня мы сможем успешно выполнить задачу, поставленную руководством страны, при условии регулярного проведения со стороны Министерства экономики тщательного анализа следующих основных моментов работы в этом направлении: виды продукции, имеющие наибольший экспортный потенциал привлекательное для зарубежного потребителя название торговой марки дизайн упаковок, соответствующий экспортной продукции вид тары, наиболее подходящий для экспортной продукции необходимые для такой продукции качественные, вкусовые и визуальные характеристики целевая аудитория производители - конкуренты конкурентные преимущества нашей продукции (качество, цена, дизайн) первоначальный маркетинговый бюджет для скорейшего входа на новые рынки, то есть для рекламных стратегий, содержащих механизмы воздействия на специалистов, принимающих решение о выводе товара на рынок (байеров крупных и мелких торговых сетей, дистрибьюторских компаний и т.д.) маркетинговый бюджет для продвижения продукции после ее размещения на полках – реклама на местах продаж, расширенная выкладка, дегустации, а также параллельная наружная и телевизионная реклама, направленная на конечного потребителя разработка эффективных логистических схем по доставке продукции от производителя до конечного потребителя.

Многоэтапность данной области бизнеса предполагает очень сильную зависимость всего этого процесса от человеческого фактора. Здесь, кроме необходимых знаний, высокого профессионализма, опыта, на всех этапах важны креативность, драйв, темперамент и «огонь в глазах». Чтобы добиться успеха, команде сотрудников должно нравиться то, чем они занимаются, нужно, чтобы идея захватила разум, заболеть этим, если хотите, как азартной игрой. Если нет вышеуказанных качеств, каким бы умным не был человек, ничего не получится.