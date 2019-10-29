Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня делегацию во главе со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром.

Как сообщает АзерТАдж, на встрече глава государства еще раз подтвердил позицию Азербайджана по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту и подчеркнул, что конфликт должен решаться только в рамках территориальной целостности Азербайджана.

В ходе беседы был проведен обмен мнениями о связях между Азербайджаном и Европейским Союзом.