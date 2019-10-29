Пашиняну хотят купить новый самолет

Правительство Армении решило приобрести новый самолет для обслуживания премьер-министра Никола Пашиняна ввиду того, что действующий лайнер устарел и уже не отвечает стандартам.

Как пишут армянские СМИ, руководитель аппарата премьер-министра Армении Эдуард Агаджанян, отвечая на вопрос на слушаниях в парламенте о том, почему Никол Пашинян совершил перелет в США чартерным рейсом, отметил, что нынешний самолет, обслуживающий премьера, не способен осуществлять трансатлантические перелеты.

«Самолет технически не может пересечь океан. Для появления такой возможности и модернизации требуются миллионные затраты. Также есть проблема с нашими пилотами, у которых нет лицензии для осуществления таких перелетов», — сказал Агаджанян.

Руководитель аппарата премьера Армении отметил, что вопрос приобретения нового самолета находится на стадии обсуждения.