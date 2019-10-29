Эрдоган: США забыли про армянский террор

В США забыли об армянском терроре и обвиняют Турцию в так называемом «геноциде армян», заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции Партии справедливости и развития, сообщает Anadolu.

По словам турецкого лидера, Турция открыла все архивы 1915 года, Армения же до сих пор не смогла представить какие-либо факты, так как никакого «геноцида» не было.

Глава турецкого государства также отметил, что Анкара резко осуждает решение Палаты представителей США: «Данная резолюция не имеет никакой юридической силы для Анкары».