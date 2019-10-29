Начался скандальный судебный процесс: Эмин Зейналов, который увел десятки миллионов в офшоры наши подробности
Под председательством судьи суда по тяжким преступлениям Афгана Гаджиева начался один из громких и скандальных судебных процессов, связанных с банковским сектором Азербайджана.
Речь идет о многомиллионной афере бывшего зампреда правления Gunaybank Эмина Зейналова. Haqqin.az подробно освещал это скандальное дело. Молодой банкир увел из банка крупную сумму денег, сбежав из Азербайджана. Впоследствии, правоохранительные органы задержали крупного афериста.
В ходе заседания адвокат обвиняемого Камандар Насибов потребовал у судьи засчитать его прежние показания, данные им в Управлении по борьбе с организованной преступностью МВД недействительными и якобы выбитыми под давлением следственных органов. Он также потребовал освободить Эмина Зейналова на поруки.
После совещания судьи пришли к мнению, не принимать ходатайство защиты об освобождении Э.Зейналова, а остальные вопросы рассмотреть на следующем заседании, 5 ноября.
Потерпевшие Халида Мамедова, Эльгюн Багиров и Фарид Мамедов также поддержали решение суда.
Халида Мамедова заявила, что именно из-за Э.Зейналова развалилась ее семья. «Он присвоил наши кровные деньги - 143 700 долларов США, которые мы получили от продажи квартиры, а теперь хочет показать себя невинным. Я лично требую у судьи, чтобы он помог мне в возвращении моих денег», - сказала она. Э.Зейналов обвиняется в присвоении крупной суммы денег по статье 178.4 (Мошенничество в особо крупных размерах) Уголовного кодекса .
Отметим, что Э.Зейналов также обвиняется в присвоении нескольких миллионов манатов из Gunaybank. По имеющейся предварительной информации, Э.Зейналов провел махинации с оборотом неучтенных банком денег - вывел деньги из страны через офшорные счета.
Однако отец Э.Зейналова - банкир Закир Зейналов считает, что из его сына хотят сделать "козла отпущения" и обвинить в преступлениях, которые он не совершал. А по заявлению следствия вина Э.Зейналова доказана.
Напомним, некоторое время назад З.Зейналов обратился в редакцию haqqin.az, где выразил сожаление, что в прежних своих заявлениях в разные органы и в интервью различным изданиям упрекал Gunaybank в предвзятости к его сыну, утверждая, что, обвинив во всех выявленных в банке недостатках Эмина, занимавшего должность замдиректора, руководство банка прикрывает собственные недочеты.
«Это было сказано мной в состоянии аффекта, крайней тревоги за судьбу сына. К тому же, СМИ основательно исказили мои слова. Признаю, что Эмин допустил нарушения в своей работе и надеюсь, что следствие и суд во всем разберутся объективно», - отмечал З.Зейналов.