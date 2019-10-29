В ходе заседания адвокат обвиняемого Камандар Насибов потребовал у судьи засчитать его прежние показания, данные им в Управлении по борьбе с организованной преступностью МВД недействительными и якобы выбитыми под давлением следственных органов. Он также потребовал освободить Эмина Зейналова на поруки.

Под председательством судьи суда по тяжким преступлениям Афгана Гаджиева начался один из громких и скандальных судебных процессов, связанных с банковским сектором Азербайджана.

После совещания судьи пришли к мнению, не принимать ходатайство защиты об освобождении Э.Зейналова, а остальные вопросы рассмотреть на следующем заседании, 5 ноября.

Потерпевшие Халида Мамедова, Эльгюн Багиров и Фарид Мамедов также поддержали решение суда.

Халида Мамедова заявила, что именно из-за Э.Зейналова развалилась ее семья. «Он присвоил наши кровные деньги - 143 700 долларов США, которые мы получили от продажи квартиры, а теперь хочет показать себя невинным. Я лично требую у судьи, чтобы он помог мне в возвращении моих денег», - сказала она. Э.Зейналов обвиняется в присвоении крупной суммы денег по статье 178.4 (Мошенничество в особо крупных размерах) Уголовного кодекса .

Отметим, что Э.Зейналов также обвиняется в присвоении нескольких миллионов манатов из Gunaybank. По имеющейся предварительной информации, Э.Зейналов провел махинации с оборотом неучтенных банком денег - вывел деньги из страны через офшорные счета.

Однако отец Э.Зейналова - банкир Закир Зейналов считает, что из его сына хотят сделать "козла отпущения" и обвинить в преступлениях, которые он не совершал. А по заявлению следствия вина Э.Зейналова доказана.

Напомним, некоторое время назад З.Зейналов обратился в редакцию haqqin.az, где выразил сожаление, что в прежних своих заявлениях в разные органы и в интервью различным изданиям упрекал Gunaybank в предвзятости к его сыну, утверждая, что, обвинив во всех выявленных в банке недостатках Эмина, занимавшего должность замдиректора, руководство банка прикрывает собственные недочеты.

«Это было сказано мной в состоянии аффекта, крайней тревоги за судьбу сына. К тому же, СМИ основательно исказили мои слова. Признаю, что Эмин допустил нарушения в своей работе и надеюсь, что следствие и суд во всем разберутся объективно», - отмечал З.Зейналов.