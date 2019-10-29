Аргентина снова заявила о правах на Фолкленды

Избранный президент Аргентины Альберто Фернандес поблагодарил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за поздравления с победой на выборах, заявив при этом, что южноамериканская республика не откажется от притязаний на спорные Фолклендские (Мальвинские) острова, сообщает ТАСС.

"Благодарю премьер-министра Бориса Джонсона за его поздравление. Не отказываясь от нашего требования вернуть суверенитет над островами, мы считаем, что Аргентина и Великобритания должны вместе работать над сближением контактов между нашими народами", - написал он в Twitter.

Отвечая госсекретарю США Майклу Помпео на поздравления, Фернандес отметил, что хотел бы, чтобы Аргентина "построила с США отношения, основанные на уважении и взаимопонимании".

27 октября на президентских выборах в Аргентине победу одержал кандидат от левоцентристской коалиции Альберто Фернандес.