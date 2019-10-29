Зеленский назвал три способа вернуть Донбасс Киеву

Вернуть Донбасс под контроль Киева в три этапа предложил президент Украины Владимир Зеленский во время Инвестиционного форума в Мариуполе, сообщает «Громадское телевидение».

По мнению украинского президента, для установления мира в Донбассе необходимо пройти три этапа: прекращение огня, примирение людей и безопасную реинтеграцию. Владимир Зеленский уверен, что осуществление первого этапа будет «обязательно достигнуто в ближайшее время».

По мнению Зеленского, «сверхважную роль» при осуществлении этих этапов играет риторика, используемая в СМИ. Также он упомянул о том, что Киеву необходимо разработать «государственную стратегию безопасной реинтеграции» Донбасса и Крыма.