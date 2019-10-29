В Молдове арестовали счета и имущество беглого олигарха

Правоохранительные органы Молдовы наложили арест на имущество и банковские счета Владимира Плахотнюка - бывшего главы Демократической партии, экс-депутата парламента в Кишиневе и одного из богатейших бизнесменов страны. Арест наложен на имущество на общую на сумму более 3 млн долларов, сообщает Антикоррупционная прокуратура Молдовы.

"Более 55 млн леев (около 3,1 млн долларов) арестованы в рамках уголовных дел об отмывании денег, в которых фигурирует Владимир Плахотнюк. Антикоррупционная прокуратура уточняет, что арест был применен, чтобы избежать риска отчуждения денежных средств", - цитирует документ Дойче велле.

В ведомстве уточнили, что арест наложен на два банковских счета Плахотнюка в Victoriabank и все уставные капиталы компаний SRL BB Dializa и SRL BASS-Systems. Помимо этого, арестовано имущество компании SRL GMG Production на сумму около 615 тыс. долларов. Эта компания управляет четырьмя телеканалами и двумя радиостанциями, принадлежащими Плахотнюку.

Плахотнюк, имеющий также гражданство России, проходит обвиняемым по двум делам об отмывании денег в особо крупных размерах. Местонахождение Владимира Плахотнюка неизвестно. Он покинул Молдову в начале июня, а 30 июля отказался от депутатского мандата.