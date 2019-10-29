НАТО приблизилось к границам Беларуси. Лукашенко встревожен. Президент Литвы успокоил

Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польше 16:49

Президент Литвы Гитанас Науседа ответил на слова президента Беларуси Александра Лукашенко, который дал указание среагировать на появление в Литве, у границ Беларуси бронетанковой техники и контингента вооруженных сил США. По мнению А.Лукашенко, это является демонстрацией силы и ответит на эти действия, но не станет «бряцать оружием». Это заявление «батьки», скорее всего, сигнал России, которая давно имела интерес разместить в Беларуси свою военно-воздушную базу, но А.Лукашенко смог устоять перед напором Москвы.

Военные США дислоцируются в Литве с целью защитить жителей страны, и это делается не с целью запугать Беларусь, сказал Г.Науседа. То, что в Литве размещаются военные НАТО и техника НАТО — это просто желание защитить людей от вероятных интервенций, чтобы они могли в безопасности создавать свое благосостояние. Это - единственная цель оборонной политики Литвы, подчеркнул президент Литвы в интервью радиостанции Žinių radijas. Мы стараемся защитить свой край. Нам не нужны другие земли и нам не нужно пугать своих соседей, потому что наша политика была, есть и будет мирной", - сказал президент Литвы. Как сообщала пресса, в Литву прибыл американский батальон, в составе которого 8 танков Abrams и 21 бронемашина Bradley. Еще несколько десятков танков прибудут на полигон Пабраде в 15 километрах от границы с Беларусью в ближайшие недели. Так сообщил агентству BNS министр обороны Литвы Раймундас Кароблис. Эта техника и контингент дислоцирующегося в Польше 1-го батальона 7-го кавалерийского полка, примут участие в учениях, 500 военнослужащих США пробудут здесь до весны. Министр отметил, что это «месседж и для России о том, что США вовлечены. Это дополнительный фактор сдерживания».