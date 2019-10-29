Официальный Баку выразил протест Вашингтону в связи с посещением представителем сепаратистского режима в Нагорном Карабахе Масисом Маиляном территории США, заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«Посол Азербайджана в США довел до Госдепартамента протест азербайджанской стороны. Со стороны нашего посольства также были направлены соответствующие письма спикеру, руководящему составу, главам комитетов Палаты представителей Конгресса США», - сказала Абдуллаева в заявлении, распространенном в среду.

По ее словам, протест также направлен американскому сопредседателю Минской группы (МГ) ОБСЕ.