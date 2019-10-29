В Москве снова задержали «Покровку Магеррама»

Полиция задержала Магеррама Гулиева известного как "Покровка Магеррам", суд уже вынес решение о выдворении его с территории России за нарушение миграционного законодательства, пишут российские СМИ.

По некоторым данным, в последнее время Гулиев вел праздный образ жизни — посещал подпольные казино, оставляя там крупные суммы денег. Последний раз, когда его задерживали, мера пресечения была изменена с ареста на залог в 3 млн рублей. В итоге "Покровка" снова на какое-то время скрылся из поля зрения правоохранителей.