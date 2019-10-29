В Москве снова задержали «Покровку Магеррама»
Полиция задержала Магеррама Гулиева известного как "Покровка Магеррам", суд уже вынес решение о выдворении его с территории России за нарушение миграционного законодательства, пишут российские СМИ.
По некоторым данным, в последнее время Гулиев вел праздный образ жизни — посещал подпольные казино, оставляя там крупные суммы денег. Последний раз, когда его задерживали, мера пресечения была изменена с ареста на залог в 3 млн рублей. В итоге "Покровка" снова на какое-то время скрылся из поля зрения правоохранителей.
В этот раз его задержали за нарушение миграционного законодательства. Сейчас «авторитет» содержится в центре временного содержания иностранных граждан. Решение о его выдворении вынес Новониколаевский районный суд Волгоградской области. Волгоградский областной суд оставил жалобу защитника Гулиева на это решение без удовлетворения.
Гулиев получил свое прозвище "Покровка Магеррам", когда был «теневым решалой» на Покровской овощебазе в районе Бирюлева и входил в ближайшее окружение «вора в законе» Ровшана Джаниева (Ровшан Ленкоранский). С каждой фуры, приезжающей на территорию рынка, он получал, по разным данным, от 500 до 3000 долларов в день.