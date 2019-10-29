Дмитрий Рой, автор haqqin.az 18:03

Резолюцию о введении санкций против Турции вчера, 29 октября, поддержало абсолютное большинство членов Палаты представителей Конгресса США из обеих партий. Но и это еще не все. Непосредственно перед голосованием по вопросу антитурецких санкций конгрессмены также практически единогласно поддержали инициативу о признании геноцидом «массовых убийств армян в Османской империи в начале XX века». «За» санкции проголосовали 403 из 450 членов Палаты представителей, 16 конгрессменов выступили против. «За геноцид» высказались 405 из 435 членов Палаты представителей, против - лишь одиннадцать.

Собственно, санкции - это бы еще полбеды, неприятно, но не смертельно. Уже известно, что они могут коснуться трех турецких министров: обороны и энергетики Хулуси Акара и Фатиха Донмеза, а также главы МВД Сулеймана Сойлу. Кроме того, Соединенные Штаты увеличат до 50 процентов пошлину на турецкую сталь, а также откажутся от дальнейшего ведения переговоров о торговой сделке с Анкарой «на сумму в сто миллиардов долларов». Также ожидается, что санкции, вводимые США против Анкары, вступят в действие в течение ближайших недель и будут оставаться в силе до тех пор, пока Турция не выведет из Сирии войска, якобы «атакующие» курдов. Что вообще противоречит логике событий, поскольку отвод курдских формирований согласован в рамках сделки «Эрдоган-Пенс», которую американский истеблишмент воспринял достаточно благожелательно. А кое-кто и вообще заявлял об успехе, поскольку удалось «остановить турецких ястребов и предотвратить расправу над союзными американцам курдами». С резолюцией по «геноциду армян» все гораздо сложнее. Вопрос этот поднимался неоднократно, он был постоянным источником миазмов, отравлявших отношения между Вашингтоном и Анкарой. Но из-за токсичности и взрывоопасности данной темы Конгресс США годами медлил с признанием, справедливо опасаясь ухудшения отношений с основным союзником по НАТО в стратегически важном с точки зрения геополитики регионе. Нынешний шаг глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу уже назвал «нулем и пустотой для правительства и народа Турции». Так-то оно, конечно, так, но вот только для легиона, имя которому «прогрессивная международная общественность», всяческих правозащитников и прочих трансгуманистов шевеление Конгресса США по этой теме означает старт масштабной антитурецкой кампании. И совершенно непонятно пока, во что она выльется, сколько карьер и экономических соглашений будут пущены под откос в ходе массовой истерии.