Президент Чили отменил саммит АТЭС из-за протестов
Власти Чили отменили саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и климатический форум COP25, сообщает телеканал 24 Horas со ссылкой на президента страны Себастьяна Пиньеру.
"Это очень трудное решение, мы понимаем важность проведения АТЭС и COP", - приводит слова главы государства телеканал.
В последние недели по Чили проходят массовые акции протеста, которые часто заканчиваются беспорядками и столкновениями с полицией. В стране вводилось чрезвычайное положение, несколько ночей подряд действовал комендантский час.