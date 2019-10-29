Назван виновник закрытия посольств Израиля

Посольства и консульства Израиля во всех странах вынуждены были закрыться из-за передачи части полномочий министра иностранных дел главе правительства Биньямину Нетаньяху. Об этом в беседе с российским информизданием Национальная служба новостей (НСН) сказал экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер.

По словам Векслера, сейчас в Израиле действует переходное правительство, и оно в одностороннем порядке пытается изменить условия работы МИД: «Кроме того, уже год не утвержден бюджет министерства, финансирование происходит по одной двенадцатой доле бюджета прошлого года, что, конечно, не соответствует сегодняшнему бюджету».

Бывший дипломат отметил, что проблемы в израильском МИД начались после того, как Нетаньяху начал самостоятельно решать вопросы внешнеполитического ведомства. Из-за этого министерство ослаблено, растаскано и давно не функционирует как единое целое, подчеркнул он.

«А когда переходное правительство, которое даже не имеет права этого делать, проводит через министерство финансов какие-то изменения в бюджете, все встают на дыбы и стараются остановить изменения», — заключил Векслер.