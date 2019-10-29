Турецкий парламент осудил решение Конгресса США
Парламент Турции осудил решение палаты представителей США, проголосовавшей за признание так называемого «геноцида армян», сообщает телеканал NTV.
«Великое национальное собрание Турции осуждает и отвергает два принятых в США законопроекта», - цитирует телеканал заявление парламента.
Ранее сообщалось, что палата представителей США проголосовала за признание т.н. «геноцида армян». За принятие документа, согласно результатам пресс-службы палаты, проголосовали 405, против - 11 человек.
Также палата представителей США почти единогласно одобрила во вторник законопроект о введении санкций против Турции за ее военную операцию в Сирии, а также за покупку российских систем С-400.