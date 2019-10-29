Названы самые преуспевшие звездные мертвецы

За год скончавшийся в 2009 году король поп-музыки заработал 60 миллионов долларов. При этом количество прослушиваний его песен выросло — 2,1 миллиарда в 2019-м в США против 1,8 миллиарда в 2018 году.

Журнал Forbes опубликовал список знаменитостей, которые продолжают зарабатывать после того, как умерли. Первое место в нем уже семь лет удерживает певец Майкл Джексон, пишет «Лента.ру».

На втором месте в 2019 году остался Элвис Пресли, заработок которого — 39 миллионов долларов. Третьим с доходом 38 миллионов стал американский художник-карикатурист Чарльз Шульц.

Также в пятерке оказались гольфист Арнольд Палмер, зарабатывающий на сотрудничестве с MasterCard и Rolex, и певец Боб Марли, под именем которого продаются, например, наушники, динамики и проигрыватели. Кроме того, за последний год у самого известного исполнителя регги около миллиарда прослушиваний в США.

Участник Beatles Джон Леннон с заработком 14 миллионов долларов остался на седьмом месте. Следом за ним с разницей в миллион идет Мэрилин Монро. Еще один «битл» Джордж Харрисон с доходом девять миллионов долларов остался 13-м.

Лидером по прослушиваниям среди всех умерших знаменитостей стал скончавшийся в июне 2018 года рэпер XXXTentacion, идущий на 11 месте и заработавший десять миллионов долларов. Только в США треки Джасея Онфроя (настоящее имя) включали 5,6 миллиарда раз.

Как отмечается в материале, в рейтинге 2019 года девять из 13 участников — музыканты. В прошлом году их было только шестеро. Это произошло из-за изменения музыкального рынка — продажи музыки на физических носителях стали меньше влиять на доходы музыкантов, а доля в стриминговых сервисах, напротив, увеличилась.