США не могут заставить Турцию отказаться от С-400

Согласно информации, он выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных рассмотрению его кандидатуры.

Американская администрация пока не может убедить турецкие власти отказаться от приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400, несмотря на все усилия Вашингтона в данной области. Это признал выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на должность американского посла в Москве Джон Салливан, передает ТАСС.

"Мы еще не достигли этой точки, не убедили турок как союзников по НАТО в необходимости ликвидировать уже нанесенный ими ущерб посредством отказа от этих систем до того, как те достигнут полной боевой готовности и начнут "красить" летательные аппараты [то есть использоваться для обнаружения целей]", - заявил Салливан. В настоящее время он занимает пост первого заместителя госсекретаря США.

В сентябре 2017 года Россия сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400, его стоимость составляет $2,5 млрд. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.

Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. Пентагон 17 июля официально объявил о запуске процесса исключения Турции из программы производства американского истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35. Министерство обороны США пояснило, что данный шаг не является частью санкций. Последние могут быть введены в дополнение к решению по F-35. Тем не менее 28 августа министр обороны США Марк Эспер допустил, что Вашингтон рассмотрит возможность возвращения Анкары в программу создания F-35, если Турция избавится от С-400.