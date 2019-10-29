Евро-2019: Азербайджан сдержал натиск России, но проиграл Германии

Мужская сборная Азербайджана играла с Германией и уступила со счетом 1,5:2,5. Единственным проигравшим оказался Рауф Мамедов, который, играя черными фигурами, оказался слабее Даниэля Фридмана.

Сегодня в Батуми был сыгран 6-й тур командного чемпионата Европы по шахматам.

С 7 очками Азербайджан занимает 10-е место, отставая на 4 очка от лидера – сборной России. Учитывая то, что до конца турнира осталось три тура, ясно, что мужская сборная Азербайджана не сможет сохранить за собой титул чемпиона Европы.

Зато продолжает радовать наша женская команда. Сегодня азербайджанские шахматистки играли с рейтинг-фаворитом и лидером чемпионата сборной России. Соперницы заметно превосходили наших девушек по рейтингу, но обыграть не смогли – 2:2.

С 9 очками сборная Азербайджана единолично занимает 3-е место, уступая 2 очка России и 1 очко - Грузии. Именно с грузинками наша команда сыграет в 7-м туре.