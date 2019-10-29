Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) задержали жителя Черкасской области по подозрению в получении секретной информации. Об этом в среду, 30 октября, сообщает пресс-служба ведомства, пишет «Лента.ру».

По версии правоохранителей, задержанный был завербован кадровым офицером российской спецслужбы на территории России. «За деньги он согласился выполнять задание по сбору и передаче разведывательной информации относительно обороноспособности Украины», — говорится в сообщении.

СБУ называет задержанного агентом ФСБ России. Для выполнения заданий «российских кураторов» он якобы установил контакты с военнослужащими Вооруженных сил Украины. Сообщается, что для передачи собранных данных агенту было предоставлено специальное техническое средство.