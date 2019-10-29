Азербайджан завоевал медаль на чемпионате Европы в Израиле

Сегодня в Холоне (Израиль) стартовал чемпионат Европы по спортивной акробатике.

В первый день соревнований Азербайджан завоевал бронзовую медаль. Она в активе юниорской мужской пары Мурад Рафиев – Даниэль Аббасов. Наши спортсмены набрали 28 баллов, уступив представителям Великобритании и России.

На нынешнем чемпионате Европы Азербайджан также представляют 3-кратные призеры Европейских игр-2019 в Минске, смешанная пара Абдулла Аль-Машайхи - Рухидиль Гурбанлы и мужская пара Мурад Акперов – Сеймур Джафаров. Они выступят среди взрослых спортсменов.