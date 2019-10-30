Путин о действиях Зеленского в Донбассе

По словам главы государства РФ, ему сложно давать оценку действиям Зеленского, встретившегося с националистами в Донбассе. Он отметил, что затрудняется сказать, насколько правильно была выбрана форма общения на линии соприкосновения — «уговаривать людей, которые отказываются подчиняться его приказам».

Российский лидер добавил, что его украинский коллега не похож на националиста, однако выразил сомнение в том, что он сможет справиться с ними. «Важно, доведет ли до конца Зеленский вопрос о разведении сил в Донбассе, от этого зависит урегулирование ситуации там», — отметил он.

26 октября Зеленский прибыл в Золотое, чтобы обсудить с украинскими военнослужащими процесс отвода войск, который ранее согласовали представители контактной группы на переговорах в Минске. Главу государства встретили гостеприимно, но разговор так и не состоялся. Военнослужащие просили президента обратить внимание на акции «Нет капитуляции», участники которых выступают против отвода украинских военных от зоны конфликта.