Задержанного в Израиле россиянина передадут США

Соответствующее решение принял глава ведомства Амир Охана «после детальных консультаций с различными сторонами, с учетом политических и правовых факторов». Отмечается, что ранее районный и Верховный суды Израиля утвердили экстрадицию россиянина в Соединенные Штаты.

Россиянина Алексея Буркова, задержанного в Израиле в конце декабря 2015 года по запросу США и подозреваемого в совершении преступлений в области компьютерной безопасности, экстрадируют в США. Об этом сообщили РИА Новости в Министерстве юстиции еврейского государства.

По данным ТАСС, защита Буркова намерена опротестовать решение Израиля, посчитав его «неправильным».

17 октября Израиль отказался от обмена арестованными гражданами с Россией. «Бурков был арестован в Израиле вследствие американского обращения в Интерпол и не был осужден в Израиле. Он проходит процесс экстрадиции, практически уже прошел весь юридический процесс», — объяснил сопредседатель российско-израильской межправительственной комиссии Зеев Элькин.

11 октября в России приговорили гражданку Израиля Нааму Иссахар к 7,5 года тюрьмы, признав ее виновной в контрабанде наркотиков. 25-летнюю девушку задержали весной этого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. При себе у израильтянки, которая летела из Нью-Дели в Тель-Авив, было 9,6 грамма гашиша.

Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава страны Реувен Ривлин обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании Иссахар и ее возвращении на родину. В Кремле заявили, что рассмотрят обращение руководства Израиля, как только оно поступит в аппарат президента.