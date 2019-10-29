На коротком видео показано здание, в котором, по утверждению США, находился террорист. На кадрах видно, как здание с двух сторон обступают люди.

"Здесь мы видим объект ... где прятался Багдади. Как я отметил ранее, этот изолированный объект находился в провинции Идлиб на северо-западе Сирии", - заявил журналистам командующий Центральным командованием вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи.

По словам генерала, на видео также показано, как "боевики открывают огонь по американским силам, ведущим наступление с воздуха".

Маккензи добавил, что анализ ДНК с абсолютной точностью подтвердил факт уничтожения аль-Багдади. По его словам, вероятность того, что это не останки именно аль-Багдади, составляет 1 к 104 септиллионам (число с 24 нулями).

Представитель Пентагона уточнил, что главарь ИГ подорвал себя и двоих детей, а не троих, как сообщал ранее президент США Дональд Трамп. Детям было до 12 лет.

Тело аль-Багдади захоронено в море, подтвердил Маккензи.