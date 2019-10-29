Нефть дешевеет

Цены на нефть снижаются после публикации доклада Министерства энергетики США, указавшего на более существенное, чем ожидалось, увеличение запасов нефти в стране.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $61,37 за баррель, что на $0,22 (0,36%) ниже уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,44 (0,79%) - до $55,1 за баррель.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 25 октября, выросли на 5,7 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, предусматривал увеличение запасов нефти в Штатах за неделю на 2,5 млн баррелей.

Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, повысились четвертую неделю подряд - на 1,57 млн баррелей, более высокими темпами, чем предполагали данные Американского института нефти (API).