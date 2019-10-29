Трагедия в Пакистане: десятки людей сгорели в поезде видео
В результате пожара в поезде на северо-востоке Пакистана погибли 62 человека, десятки получили ранения различной степени тяжести.
16 dead after fire breaks out in #Karachi-#Rawalpindi #Tezgam express train near Rahim Yar khan #Pakistan pic.twitter.com/74qrD8dJHx— Ghulam Abbas Shah (@ghulamabbasshah) October 31, 2019
Министр железных дорог Пакистана Шейх Рашид заявил, что причиной большинства смертей стало то, что люди пытались спрыгнуть с горящего поезда на ходу. Он также сообщил, что движение на данном участке железной дороги будет восстановлено в ближайшие несколько часов, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Geo TV.
При этом медики отметили, что пока опознана лишь часть погибших, а некоторые жертвы получили настолько сильные ожоги, что установить их личности невозможно.