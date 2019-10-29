«Куратор» России в Белом доме уходит в отставку

Специальный советник президента США по европейским и российским вопросам Тим Моррисон в ближайшее время уйдет со своего поста, передает National Public Radio со ссылкой на осведомленный источник в американской администрации.

По информации источника, Моррисона заменит Эндрю Пик, в настоящее время занимающий пост помощника госсекретаря по Ираку и Ирану в бюро по ближневосточным делам.

Моррисон в четверг должен дать показания комитетам палаты представителей в рамках расследования по вопросу импичмента президента США Дональда Трампа.

Ранее СМИ сообщали, что, согласно показаниям посла США в Украине Уильяма Тейлора, Моррисон был одним из людей, сообщивших юристам совета нацбезопасности о своем беспокойстве после телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским.