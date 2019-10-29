Минздрав о состоянии правозащитника Октая Гюльалыева

Состояние правозащитника Октая Гюльалыева, которого во вторник, 29 октября, сбил автомобиль, в настоящее время стабильно тяжелое и соответствует постоперационному периоду. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Минздрава.

Как заявили министерству в клинике City Hospital, лечение Гюльалыева продолжается в реанимационном отделении.

Напомним, правозащитник Огтай Гюльалыев был доставлен водителем сбившего его автомобиля в Клинический медицинский центр. Врачи поставили ему диагноз «перелом черепа и ушиб мозга». Больному была оказана необходимая медицинская помощь, он находился на стационарном лечении. По просьбе близких родственников он был переведен в частное медицинское учреждение City Hospital. Лечение и обследование Гюльалыева проводится под контролем Минздрава. Вчера он перенес операцию в City Hospital