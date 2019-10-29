Граждане Великобритании признались в подкупе чиновников в Казахстане и Азербайджане

Бывшие сотрудники нефтегазовой компании Unaoil Сайрус Ахсани и Саман Ахсани признали себя виновными в даче взяток государственным служащим в Казахстане, Азербайджане и ряде других стран. Об этом 31 октября сообщает агентство Reuters со ссылкой на министерство юстиции США.

Планируется, что граждане Великобритании предстанут перед судом 20 апреля 2020 года. Оба бизнесмена подозреваются в нарушении закона о коррупции за рубежом (FCPA).

Отмечается, что в августе в нарушении этого закона также признался 50-летний гражданин Великобритании Стивен Хантер, который ранее работал директором по развитию бизнеса в Unaoil.

По данным минфина США, Ахсани признался в даче взяток правительственным чиновникам в Алжире, Анголе, Азербайджане, Конго, Иране, Ираке, Казахстане, Ливии и Сирии в период с 1999 по 2016 год.